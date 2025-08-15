Ankara'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet devrildi. Motosikletten savrulan iki gençten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı Akyurt istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosikletten savrulan iki gençten biri olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA