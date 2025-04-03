Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.
Yangın, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde Ankara Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı bir mobilya dükkanında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa