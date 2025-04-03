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Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde Ankara Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı bir mobilya dükkanında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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