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Ankara'da Lastiği Patlayan Tır Kazası: Maddi Hasar Oluştu

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lastiği patlayan tır, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada ölü ya da yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi ve bölge trafiğinde aksama yaşandı.

Ankara'da lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyere çarparak durabildi.

Kaza, Kızılcahamam ilçesi Kurtboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak savrulamaya başladı. Sürüklenen araç yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi. Ölü ya da yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasarın meydana geldiği tır ise çekici yardımıyla çarptığı yerden kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölge trafiğinde bir süre aksamalar oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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