Ankara'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yapıldı

Ankara'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yapıldı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi polis ekiplerince emniyet kemeri, hız ve alkol kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülerin güvenli yolculuk yapması hedefleniyor.

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler kapsamında polis ekiplerince yapılan denetimlerde emniyet kemeri, hız ve alkol kontrolleri yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri, hız limiti ve alkol kontrolleri yapıldı. Yolcuların daha güvenli ve rahat yolculuk yapılmasının amaçlandığı kontrollerde denetimlerden geçemeyen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

"Vatandaşlarımız yola çıkmadan önce mutlaka dinlenmiş olmalı"

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan trafik denetimleri kapsamında konuşan bir komiser, "Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız yola çıkmadan önce mutlaka dinlenmiş olmalı. Vatandaşlarımızın yolculukları esnasında hem sürücülerin hem yolcuların mutlaka emniyet kemerini takmalarını, en az 2 saatte bir 10 dakika mola vermelerini öneriyoruz. Vatandaşlarımız yola çıkmadan önce herkesin seçtiği zaman diliminden ziyade daha az tercih edilen zaman dilimlerini seçerse daha konforlu yolculuk yapabilirler. Bunun da göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Bir de mottomuz var, yolun sonu bayram olsun. Yola çıkan vatandaşlarımıza da yola çıkmış vatandaşlarımıza da hayırlı, mutlu bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

"Denetimler olmalı çünkü nüfusta bayağı bir artış var"

Bayram yolculuğuna çıkan bir vatandaş ise, "Denetimler olmalı çünkü nüfusta bayağı bir artış var. Herkes kendini güvenli hissetmeli. Ben bu denetimleri olumlu karşılıyorum. Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bayramlarımız milli manevi değerlerimizdendir. Herkes bunun bilince vararak günlerini geçirsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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