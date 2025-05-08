Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Ankara'da Kule Vinç Devrildi: 3 İşçi Yaralı

Ankara'da Kule Vinç Devrildi: 3 İşçi Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da inşaat sahasında bir kule vincin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olay, TOGO Kuleleri inşaatında meydana gelirken, vincin operatörünün kontrol hatası nedeniyle devrildiği iddia edildi. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ankara'da kule vinç devrildi: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da inşaat sahasındaki kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Olay, Çankaya'daki TOGO Kulelerinin yer aldığı inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaattaki taşeron firmaya ait kule vinci, operatörünün kontrol hatasından dolayı devrildi. Vincin sepet kısmının zemine düşmesi nedeniyle içerisindeki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.