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Ankara'da Kontrolden Çıkan Traktör Çaya Uçtu: Bir Yaralı

Ankara'da Kontrolden Çıkan Traktör Çaya Uçtu: Bir Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan traktörün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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