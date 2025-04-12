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Ankara'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde bir kız öğrencinin darp edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde lise öğrencisinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı çıktı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün, medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbedilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında, 9. sınıf öğrencisi S.N.H'nin (15) ifadesine başvuruldu, beyan ve video kaydı içeriğinden şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şüpheliler, "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Video kaydında yer almayan ancak olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi.

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Ankara'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

çok iyi olmuş tutuklanmaları, nereye gidiyor bu gençlik daha 14 yaşında yenemedikleri halt yok

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Cezai ehliyet yaşı ilk suç için uygulanmalı. İkinci hükümle birlikte ilk ceza da tekrar değerlendirilmeli. Bu gün yaşadığımız ergen terörünün önünü almazsak yarın latin amerika ülkelerinden farkımız kalmaz.

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