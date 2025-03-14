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Ankara'da Kız Kardeşinin Sevgilisini Vuran Ağabey Gözaltına Alındı

Ankara'da Kız Kardeşinin Sevgilisini Vuran Ağabey Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren ağabeyin gözaltına alındığı olayda, komşular silah sesleri duyduklarını ve kadın evden kaçtıktan sonra ağabeyin peşinden gittiğini bildirdi.

Ankara'da kız kardeşinin tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldüren ağabey gözaltına alınırken, olayla ilgili konuşan komşusu, "5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadın evden kaçtıktan birkaç dakika sonra ağabeyi peşinden çıkmış. Yanında silahı varmış" dedi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, H.Ç.A. isimli kadın, şehir dışına çıkma isteğini reddeden erkek arkadaşı İ.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç.A., ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanında getirdiği silahla İ.D.'ye ateş eden M.Ç., olaydan sonra bölgeden ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen İ.D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan ağabey ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"5 ila 6 el silah sıkılmış"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Mustafa Batuhan Özdemir, "Apartman silah sesi duyduklarını söylediler. Duyduğumuz kadarıyla kadın dulmuş. Ona da saplantılı bir kişi varmış ve evine gelmiş. 5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadın evden kaçtıktan birkaç dakika sonra ağabeyi peşinden çıkmış. Yanında silahı varmış. Ağabeyi herhalde kardeşi korkup gitmesin diye engel olmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri geldi. Uzun süre burada kaldı. Ortamın sakinleşmesine yardımcı oldu. Tarafların akrabaları da gelmişti, çok kalabalıktı. Olay yeri ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Biz kendilerini tanımazdık, yakın değildik. Buraya taşınmalarının üzerinden çok geçmemişti. İlk başta etraf çok sessizdi. Kadının kızının peşinden koşarken 'Anne' diye seslendiğini duyduk. Duyduğum kadarıyla cinayeti işleyen kadının ağabeyiymiş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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