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Hiç uğruna başlayan tartışmada kan aktı, ağabeyi sevgilisinin katili oldu

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Ankara'da sevgililer arasında şehir dışına çıkma meselesinden başlayan tartışma büyüyünce kadın ağabeyini çağırdı. Kadının ağabeyi, erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; H.Ç. isimli kadın, şehir dışına çıkma isteğine karşı çıkan erkek arkadaşı İ.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ağabeyi M.Ç'yi çağırdı.

KIZ KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Eve gelen M.Ç. ile İ.D. arasında başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile İ.D'ye ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken kurların isabet ettiği İ.D. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hiç uğruna başlayan tartışmada kan aktı, ağabeyi sevgilisinin katili oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendine bir şey olmadı gayrimeşru ilişkisi yüzünden abisinin başınıda yaktı

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Haber YorumlarıYorumcu:

iki sevgili tartışırken araya başkaları neden girer

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Haber YorumlarıErdal_19:

Yapmış bi cahillik

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