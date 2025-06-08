Ankara'da Kediyi Darp İddiası Asılsız Çıktı

Ankara'da Kediyi Darp İddiası Asılsız Çıktı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak kedisine darp ettiği iddia edilen vatandaşın, güvenlik kameraları incelemesi sonucunda hayvana zarar vermediği belirlendi. Dört genç, asılsız iddia yüzünden şahsı cadde ortasında darp etti.

Ankara'da kediyi darp ettiği iddia edilen şahsın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da bir vatandaş sokak kedisini darp ettiği iddiasıyla 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda ise vatandaşın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak kedisine tekme attığı öne sürülen bir vatandaş dört genç tarafından cadde ortasında darp edilmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşın kaçmaya çalıştığı anlar ise anbean kaydedilmişti. Şahsın, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hayvana zarar vermediği ortaya çıktı.

İlk belirlemelere göre, sokak kedisine tekme attığı yönündeki iddialar üzerine saldırıya uğrayan şahsın İ.K. olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyen emniyet ekipleri, şahsın kediyi tekmelediğine dair herhangi bir fiilin gerçekleşmediğini belirledi.

Asılsız iddia şiddete dönüştü

Çevrede bulunan dört genç, kediyi tekmelediği gerekçesiyle İ.K.'ya saldırmış ve cadde ortasında darp etmişti. Görüntülerde İ.K.'nın kaçmaya çalıştığı, ancak yere düşürülüp yumruk ve tekmelerle darp edildiği anlar net şekilde görülüyordu. O esnada yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğun da korkuya kapıldığı kameralara yansımıştı.

Adli süreç başlatıldı

Olayın ardından soruşturma başlatan emniyet birimleri, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda İ.K.'nın kediyi tekmelediğine dair bir eylemin olmadığı ve linç girişiminin asılsız bir iddiaya dayandığı tespit edildi.

Yetkililer, şahsı darp eden kişiler hakkında "kasten yaralama" ve "haksız fiil sonucu saldırı" suçlamalarıyla işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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