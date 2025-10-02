Ankara'da Kaybolan Servis Şoförünün Cesedi Mersin'de Bulundu

Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan'ın cesedinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alana gömüldüğü yer görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsü ile servisçilik yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den itibaren haber alamayan ailesi kayıp başvurusu yaptı. Çalışmalar çerçevesinde, Aslan'ın cesedi 5 gün sonra Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan'ın öldürüldüğü belirledi. Cinayetin faillerini yakalamak için yürütülen soruşturma çerçevesinde Aslan'ı öldürenlerin DEAŞ bağlantılı 14 kişilik bir aile olduğu ve olayın ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları neticesinde şüphelilerin İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edildi. Belirlenen adrese icra edilen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aslan'ı gömdükleri yer görüntülendi

Şüphelilerin yolculuk için anlaştıkları Binalı Aslan'ı, Gölbaşı yakınlarında öldürdükten sonra gömdükleri Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık olan Kaburgediği Mahallesi Akarca mevkiinde gömdükleri yer görüntülendi.

Aslan'ın gömüldüğü yeri gösteren ilçe sakinlerinden Onur Balcı, bölgenin emniyet güçleri tarafından çevrildiğini, alan daraltılmasıyla gömüldüğü yerin tespit edildiğini söyledi.

Olayı medyadan duyan yöre sakini Meltem Gür ise neden köylerine gömüldüğünü anlamadığını ifade etti.

Bakanlık olayla ilgili açıklama yapmıştı

İçişler Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde olayla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada: "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyü'nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı" denilmişti. - MERSİN