Ankara'da Kamu Görevlilerine Yönelik E-imza Operasyonu

Ankara'da Kamu Görevlilerine Yönelik E-imza Operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kamu görevlisi adına yetkisiz e-imza çıkararak sistemlere erişim sağlayan 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartarak kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonla 58 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden 60'ı mevcutlu, 11'i ikmalen olmak üzere toplam 71 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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