Ankara'da Kafa Kafaya Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Ankara'da Kafa Kafaya Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza, bir aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olayda bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da feci kaza kamerada: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen kazada bir araç ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Hilal Caddesi ile Nurettin Cankurtaran Caddesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dönüş sırasında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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