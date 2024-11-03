Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari olarak aranan kaçakçıları yakalamak üzere yürüttükleri çalışmalar sonucunda 1 Kasım tarihinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan arama sonucunda 12 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 154 adet görüntü ve ses alma aparatı, 80 adet içerisine dinleme cihazı yerleştirilmiş taşınabilir bellek, 1 adet GPS cihazı, 3 adet yılan kamera, 8 adet şok cihazı, 3 adet güneş enerjili powerbank, 16 adet cep telefonu taşınabilir bellek kablosu olmak üzere toplam 277 adet ürün ele geçirildi. Operasyonda ise 1 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA