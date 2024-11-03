Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, firari kaçakçıları yakalamak amacıyla düzenlediği operasyonda, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli dinleme ve görüntü alma cihazları ile birlikte toplam 277 ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari olarak aranan kaçakçıları yakalamak üzere yürüttükleri çalışmalar sonucunda 1 Kasım tarihinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan arama sonucunda 12 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 154 adet görüntü ve ses alma aparatı, 80 adet içerisine dinleme cihazı yerleştirilmiş taşınabilir bellek, 1 adet GPS cihazı, 3 adet yılan kamera, 8 adet şok cihazı, 3 adet güneş enerjili powerbank, 16 adet cep telefonu taşınabilir bellek kablosu olmak üzere toplam 277 adet ürün ele geçirildi. Operasyonda ise 1 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı

Telefonundaki uygulamayı fark eden polis kıskıvrak yakaladı
Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor

Dünyaca ünlü fast-food devi 140 şubesini kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.