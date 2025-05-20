Ankara'da Jandarmaya Direnen Sürücü Tutuklandı

Ankara'da Bolu istikametinde seyrettiği sırada Jandarma'nın 'dur' ihbarına uymayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam mevkiinde bulunan Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Gerede'ye doğru seyreden aracın sürücüsü T.K. (25), 'dur' ihtarında bulunan jandarma ekiplerinin ihtarına uymadı. Ekiplerden kaçarak aracını görevlilerin üzerine süren sürücü, jandarma ekiplerince havaya açılan ateş ile durduruldu ve gözaltına alındı. O anları gören vatandaşlar tarafından olay anı kaydedildi.

Gözaltına alındıktan sonra hakkında, 'Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından adli ve idari işlem başlatılan şüpheli T.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA