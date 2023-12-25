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Ankara'da İnşaatta Bekçi Ölü Bulundu

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu. İnşaatın zemin katında bulunan vatandaşın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Halil Aslan Sokağı'nda bulunan bir inşaatın zemin katında bir vatandaş ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre ismi H.S. olan kişinin inşaatta bekçlik yaptığı öğrenildi. H.S.'nin kesin ölüm sebebininin yapılacak otopsiden sonra tespit edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılcahamam Ankara Olay Ölüm 3.Sayfa Güncel Haberler

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