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Eğitim Helikopteri Kazasında Pilot Emekli Albay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eğitim Helikopteri Kazasında Pilot Emekli Albay Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi; naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sincan'ın Temelli semtinde meydana gelen olayda, R44 tipi eğitim helikopterinin kaza kırıma uğrayıp düşmesiyle Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetmiş, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralanmıştı. Binbaşı Kurtoğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, vefat eden Bakkal için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Bakkal'ın naaşı, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende çok sayıda askeri ve emniyet personeli yer aldı.

Öte yandan meydana gelen kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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