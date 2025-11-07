Ankara'da Hakaret Uyarısı Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğun Önünde Baba Darp Edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir çifte hakaret ettiği için uyardığı şahsın ve onun beraberindeki kişiler tarafından 3 yaşındaki oğlunun yanında saldırıya uğrayan adamın kolu kırıldı. O anlar iş yerindeki kameraya yansıdı.

Olay, 5 Kasım günü Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kadir Araç, otomobilini tamir için getirdiği dükkanın önünde kavgaya şahit oldu. Bir çifte hakaret ettiğini gördüğü İ.Ş.'yi uyaran Araç, olaydan kısa bir süre sonra İ.Ş. ve beraberindeki 5 kişi tarafından 3 yaşındaki oğlunun yanında darp edildi. Vücuduna aldığı sopa ve satır darbeleri nedeniyle kolu kırılan ve bacağında morluk oluşan Araç, olayın ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan durum nedeniyle oğlunun ruhsal yönden etkilendiği söyleyen Araç, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Oğlum olayın olduğu gün hiç uyuyamadı, psikolojisi bozuldu"

Uğradığı saldırıyla ilgili konuşan Kadir Araç, "Arabamı tamir ettirmek için buraya gelmiştim. Dışarıdan bağırma sesleri duydum. Bir kişinin, yol kenarındaki aileye hakaret ettiğini duydum. Olayı öğrenmeye çalışıp müdahale etmek istedim. Daha sonra diğer esnaf arkadaşların araya girmesiyle olay yatıştı. Kısa bir süre sonra hakaret eden kişi dükkana gelerek yanında getirdiği 5 adamlarla bize saldırdı. Ellerinde sopa ve satır vardı. Koluma ve bacağıma sopa darbeleri geldi. Kolumda çatlak ve kırıklar oluştu. Bacağımda da zedelenmeler var. Saldırganın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. O sırada herkese tepki veriyordu. Aileyle tartıştığı sırada durması için aracına dokundum, sanırım o sırada bana öfkelendi ve sinirini benden çıkardı. Saldırganlardan şikayetçi olduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuğum olaydan çok etkilendi. Ona üzüldüğüm için sürecin takipçisi olacağım. Olayın olduğu gün hiç uyuyamadı, psikolojisi bozuldu" dedi. - ANKARA