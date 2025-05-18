Ankara'da Gece Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Ankara'da Gece Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Ankara'da Gece Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Ankara'da polis ekipleri, gece saatlerinde umuma açık yerlerde huzur uygulaması yaptı. 16 Mayıs'ta yapılan uygulama, çok sayıda iş yerini ve eğlence mekanını kapsadı. Uygulama, Emniyet Müdürü Engin Dinç'in denetiminde gerçekleşti ve birçok adli işlem yapıldı.

Başkentte gece saatlerinde huzur uygulaması

ANKARA - Ankara'da polis ekipleri gece saatlerinde umuma açık yerlerde huzur uygulaması yaptı.

Ankara'da 16 Mayıs günü başta Yunuslar olmak üzere karma ekiplerin katılımıyla eş zamanlı uygulama ve denetimler yapıldı. 16 Mayıs gecesi 100 farklı umuma açık iş yerlerine ve eğlence mekanlarına yönelik yapılan huzur ve güven uygulaması sonrasında 40 farklı noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulamayı bizzat Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yönetti ve uygulama noktalarını denetledi. Şüpheli şahıslar ve şüpheli araçlara yönelik yapılan uygulamalarda çok sayıda adli idari işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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