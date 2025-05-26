Ankara'da Fırtına Etkisini Sürdürüyor, Minareye Yıldırım Düştü

Ankara'da Fırtına Etkisini Sürdürüyor, Minareye Yıldırım Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle çeşitli ilçelerde kum fırtınaları oluştu. Fırtına sırasında bir caminin minaresine yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri, minarede çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına sırasında bir minareye yıldırım düştü.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde, öğle saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aniden çıkan şiddetli rüzgarların etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Uzmanlar sokağa çıkarken dikkat edilmesi konusunda uyardı. Fırtına sebebiyle vatandaşların zor anlar yaşadığı ve bir elektrik direğinin sallandığı görüntülendi. Ayrıca fırtınada bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minarede çıkan yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.