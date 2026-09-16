Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, gaybubet evlerinde saklananlara finansal destek ve yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan kişilere finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, şüphelilere yönelik 16 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı