Ankara'da Eymir Gölü Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü civarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Karataş Mahallesi'nde Eymir Gölü civarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Dikmen, Kurtuluş, Kayaş ve Merkez istasyonlarından itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı ve ağaçlık alana sıçranması önlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
