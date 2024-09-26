Ankara'da Emlakçıya Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada

ANKARA - Ankara'da kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan emlakçı Çağrı Uzun'a saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Eylül günü akşam saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Çağrı Uzun, iş yerinde yalnızken yüzleri maskeli 2 kişi, motosikletle olay yerine gelerek silahlı saldırıda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan birinin tabanca ile Çağrı Uzun'u hedef alarak ateş ettiği görüldü. Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vurulurken, saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Uzun, hastaneden taburcu edilirken, polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.