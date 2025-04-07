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Ankara'da Elektrik Direği Patlaması Korkuttu

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Keçiören'de elektrik direklerinde meydana gelen art arda patlamalar, çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, patlamaları kontrol altına aldı ve inceleme başlattı.

Ankara'da elektrik direği patlaması korkuttu

ANKARA - Keçiören'de elektrik direklerinde ard arda meydana gelen patlamalar görenleri korkuttu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan elektrik direklerinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar görenleri korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ilk geldiğinde patlamaların devam etmesi sebebiyle müdahale edemedi ancak sonradan patlamalar kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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