Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsünü son anda fark eden kişi kazadan kurtuldu

Ankara'da bir EGO otobüsünün yol kenarındaki iş yerine ve park halindeki araçlara çarptığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, savrulan otobüsün üzerine geldiğini fark eden vatandaşın yaptığı hamle sayesinde ezilmekten son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Mamak ilçesi Saimekadın Caddesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DV 5771 plakalı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak önce park halindeki 4 araca, daha sonra da iş yerine çarparak durabilmişti. Kazada 7 kişi yaralanmış, otobüsün çarptığı dükkan ve 4 araçta ise hasar oluşmuştu. Kazaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşın yaptığı hamle sayesinde savrulan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve otobüsün otomobile çarptıktan sonra dükkana girdiği anlar yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı