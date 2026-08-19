Ankara'da İnsan Ticareti Operasyonu: 26 Gözaltı

Ankara'da insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş soruşturması kapsamında 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 eğlence mekanına insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarının işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, gerçekleştirilen ara yakalamalar ile alınan ifadelerden elde edilen deliller değerlendirilerek, söz konusu eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak için yasal yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra kadınları içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanarak eğlence mekanlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yasal kalış süresi sona ermiş veya kaçak durumda bulunduğunu bildikleri bazı kişileri çalıştırmaya devam ettikleri, kolluk operasyonları sırasında bu kişilerin kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, bazı yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği ve bu faaliyetler üzerinden haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesinde düzenlenen 'insan ticareti', 79. maddesinde düzenlenen 'göçmen kaçakçılığı', 227. maddesinde düzenlenen 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

26 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında dün 5 eğlence mekanına eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden O.G.'nin başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu, E.A.'nın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonda eğlence mekanlarında konsomasyon yaptırıldığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kadın da gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu kadından 6'sının Özbekistan, 1'inin Irak ve 4'ünün Türkmenistan uyruklu olduğu bildirildi. Yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında da gerekli idari işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı