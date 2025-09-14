Haberler

Ankara'da Drift Atan Trafik Magandaları İletişim Sıkıntısı Yarattı

Ankara'da Drift Atan Trafik Magandaları İletişim Sıkıntısı Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de bir aracın sürücüsü, yolun ortasında drift atarak trafiği kapattı. Diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafiği kapatıp drift atan trafik magandaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir aracın sürücüsü, yolun ortasında drift atmaya başladı. Cadde üzerinde tehlikeli manevralar gerçekleştiren sürücü yolu kapatırken, diğer sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Gelen telefon sonrası Özel Harekat, Kapalıçarşı'da kuş uçurtmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.