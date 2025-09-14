Ankara'da Drift Atan Trafik Magandaları İletişim Sıkıntısı Yarattı
Yenimahalle'de bir aracın sürücüsü, yolun ortasında drift atarak trafiği kapattı. Diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafiği kapatıp drift atan trafik magandaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir aracın sürücüsü, yolun ortasında drift atmaya başladı. Cadde üzerinde tehlikeli manevralar gerçekleştiren sürücü yolu kapatırken, diğer sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa