Ankara'da Dinleme Cihazları Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara'da internetten satışı yapılan 'dinleme ve görüntü alma cihazları' ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen operasyon ile internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı zamanda Yerlikaya, gizli dinleme ve görüntü cihazlarının ele geçirilmesiyle 1 şüpheli şahsın da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da internetten satışı yapılan 'dinleme ve görüntü alma cihazları' ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce çeşitli 'turistik konaklama tesislerinde' ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve 'özel hayatı ihlal eden' 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı, 1 adet radar tespit cihazı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, Çankaya'daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi. Ürünlerin, içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum." - ANKARA