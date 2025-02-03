Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 21 yaşındaki erkek, 16 yaşındaki genç kızı ve köpeğini darbedip kaçırmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kadın, otomobilden inerek kaçtı. Komşuların tepkisi üzerine olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Genç kızın darp edildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansıdı.

KIZA TEKME VE YUMRUKLAR SAVURDU

Olay, geç saatlerde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.A., yönetimindeki 06 PGM 76 plakalı otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.'nin yanında durdu. Otomobilden inen şüpheli, genç kıza saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darbetti. Kızı saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu.

Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, KADIN OTOMOBİLDEN KAÇTI

Kadının yardım çığlıkları üzerine çevrede oturanlar A.A.'ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıkarken, bazı kişilerde sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Bunun üzerine şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.

Mahalleli kadının etrafından çember oluştururken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise bulunamadı.

Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri ise olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu. Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Otomobil fiyatları bir günde 3 bin dolar arttı
img

Talisca'dan ağızları açık bırakan şut
img

Canlı yayında isyan etti
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

O sevimli kopek adamlikta mahalleye on basmiş

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Seferberlikmi? Gördüğümüz kadarıyla araba gidene kadar aşağıdakiler duvarın arkasından izleyerek seferber olmuşlar, yukarıdakilerde yönetmen sinançetine özenmişler... Klasik ölene vurulana kadar kimse ortaya çıkmaz işte..

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Çözümü yağlı kazık..!

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Helal olsun kopekcige

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet GÜR:

acele etmiş mahalleli öldükten sonra çıksanıza

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemil Özdemir:

cezasiz kalmayacak hem hayvani hem kız çocuğunu darp etti

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali batuk:

en az 10 sene hapis yatmalı. Sadece su ve ekmek verilmeli.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMACİT AYAR :

21 yaşında erkek ! demesek iyiydi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Arabanın kaputtaki Türk Bayrağı ne alaka

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

KÖR OLUNCA BÖYLE OLUYOR NERESİ SEFERBER OLDU SİZDEN HAYA YOKMU .

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.