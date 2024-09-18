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Ankara'da Çoban Köpeği Kavgası: 7 Yaralı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde yol yapım işçileri, çoban köpeğini ezerek öldürdü. Olay sonrasında işçilerle çobanın arasında çıkan arbede sonucunda toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Ankara'da yol yapım işçileri, kendilerini havlayarak korkuttuğu gerekçesiyle çoban köpeğini arabayla ezerek öldürdü. Çıkan arbedede çobanlık yapan kişi, köpeğini öldüren işçilere tüfekle saldırdı. İşçilerin otomobille ezmeye çalıştığı çoban, bir otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada biri çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Haymana'nın Eskikışla Köyü'nde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Osman Özcan'ın köpeği, yol yapım çalışması yapan işçilere havladı. İşçilerin köpeğe taşlarla karşılık vermesi üzerine Özcan, yanına gittiği çalışanlara köpeğinin zararsız olduğunu söyledi. İddiaya göre, uyarıya aldırış etmeyen bir işçi ise köpeği çalıştığı şirkete ait kamyonetle ezerek öldürdü. Bunun üzerine Özcan ile işçiler arasında kavga çıktı. Kendisine saldıran 9 kişiye elindeki tüfekle karşılık veren Özcan'ın silahından çıkan saçmalar 3 işçinin yaralanmasına neden oldu. Etrafa rastgele ateş açan Özcan'dan kaçan yaralı işçiler ile diğerleri kamyonetle bölgeden ayrıldı.

Kamyonetle ezmeye çalıştılar

Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şirket çalışanları, kamyonetle Özcan'ı ezmeye çalıştı. Kovalamaca sırasında yola atlayan Özcan, Seyit Yıldırım idaresindeki 44 AER 699 plakalı otomobile binmeye çalıştı. Bunun üzerine şirket çalışanları kasıtlı bir şekilde kamyonetlerini Yıldırım'ın otomobiliyle çarpıştırdı. Saldırılarına devam eden işçiler, Osman Özcan ile olay yerine gelen babası Yılmaz Özcan ve araç içerisindeki kişilere taşlarla ve sopalarla saldırdı.

Uzun süre devam eden kavgada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan arbede ekipler tarafından yatıştırılırken, darp edilen Özcan ve babası ile Yıldırım ve araç içerisindeki 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye nakledilirken, şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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