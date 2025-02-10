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Ankara'da Cinnet Geçiren Anne, 3 Çocuğunun Bileklerini Kesti

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Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren bir anne 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, anne gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne 3 çocuğun bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir çocuk ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANKARA

Ankara'da Cinnet Geçiren Anne, 3 Çocuğunun Bileklerini Kesti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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