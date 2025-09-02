Ankara'da Cinayet: 2 Şüpheli Aranıyor

Ankara'da aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiyi sokakta başından vurarak öldürülen 1'i kadın 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 51 yaşındaki Hüdaverdi Tatlıbal, park halindeki aracının içerisinde husumetlileri tarafından bilinmeyen bir nedenden dolayı tabanca ile başından vuruldu. Saldırının ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen Tatlıbal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından şüpheli B.D. ve S.D. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların cinayetin ardından olay yerine geldikleri otomobille bölgeden firar ettikleri aktarıldı. - ANKARA