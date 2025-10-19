Haberler

Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara'da bir erkeğin siyah çarşaf içinde metroda seyahat ettiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edildi.

Ankara'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti. Erkek şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
