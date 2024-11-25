Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti! Müdür hakkında suç duyurusu

Ankara'da Boya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Boya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir boya atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında vatandaşlar, atölyedeki işçileri uyararak dışarı çıkmalarını sağladı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir boya atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler Mobilya Sanayii Akçakale 2 sokakta bulunan 4 katlı bir boya atölyesinin çatı katında çıktı. 4 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, atölye içerisinde bulunan işçileri uyararak dışarı çıkmalarını sağladılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
img

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
img

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.