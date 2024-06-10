Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile 5 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Yakup K., boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. ile konuşmak için apartmanın kameriyeye çağırdı. Semiha K., 5 yaşındaki kız çocuğu H.K.'yi alarak kameriyeye indi. Yakup K. ile Semiha K. henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın büyümesi sonucunda Yakup K., yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki Semiha K. ve kızı H.K.'ye ateş etti. Eşi ve kızına kurşun yağdıran şahıs, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri anne ve 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken Yakup K.'yi ise hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"SİLAH SESİ GELDİKTEN SONRA ÇOCUK SESİ DUYDUM, 'DUR BABA, YAPMA' DİYE"

Olayın görgü şahitlerinden Fatma Erciyes, "Önce oyuncak silah sesleri zannettim. Çok gürültülü değildi. O sırada bir kadın düz koştu. Öldüren beyin kız kardeşiymiş sonradan öğrendim. Olay anını da kaydetmek istedim. Korktum bana da silah atar diye. Çardakta oldu olay. İlk önce 1-2 el silah sesi geldikten sonra çocuk sesi duydum 'Dur baba, yapma' diye. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. En son da hanımefendi buraya doğru koşarken bir silah sesi daha geldi. En son sarınım beyefendi kendine sıktı. Sonradan gelip baktıklarında hepsi yerde yatıyordu. Hanımefendi sanırım bir ay önce annesinin yanına taşınıyor. Kadın boşanmak istiyormuş ama barıştırmak istemiş aileler. Zaten kız kardeş gelmiş buluşsunlar ve konuşsunlar diye ama kadın katiyen görüşmek istemiyormuş. Komşuları böyle diyor, benim de çok samimiyetim yok. 'Çocuğu son kez göreyim' demiş ve aşağıya indirmiş. Olay böyle gerçekleşmiş. Silahla gelmiş. Kız kardeşi de silahla geldiğini biliyormuş ama ona rağmen barıştırmak istemiş. İlk önce eşine sıkmış. Sonra çocuğuna ve kendisine sıkmış. Kadının vefat ettiğini duydum ve çocuk da cansız yatıyordu. Çocuk yerde kadın kameriyede yatıyordu. 5 ile 6 yaşlarında bir çocuktu. Bitmek üzere olan bir evlilikmiş. 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyerek her zamanki gibi kadın cinayeti." ifadelerini kullandı.