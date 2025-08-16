Ankara'da Boğulma Faciası: 14 Yaşındaki Kız ve Kuzeni Hayatını Kaybetti

Ankara'da serinlemek için girdiği gölde boğulan 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü ile onu kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki kuzeni Tayfun Erdoğan hayatını kaybetti. Gezmek için Ankara'ya geldiği öğrenilen Kökçü'nün cenazesi Tokat'a gönderilirken, kuzeni Erdoğan ise Bala'da toprağa verildi.

Olay, dün öğle 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi'nde yer alan Çavuşlu Göleti'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir dışından Ankara'ya gezmek için gelen 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü, kuzeni Tayfun Erdoğan (29) ve onun eşi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına gitti. Bir süre sonra serinlemek için suya giren Kökçü'nün boğulduğunu gören Erdoğan, kuzenini kurtarmak için göle atladı. Kökçü ve Erdoğan'ın uzun süre sudan çıkmadığının fark edilmesinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Erdoğan ve Kökçü'nün boğularak hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kuzenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Erdoğan için Bala'nın Büyükcamili Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Vefat eden Sudenaz Kökçü'nün naaşı ise Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

"Yüzme bildiğini söyleyerek suyu girmiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Bilgen Erdoğan, "Komşum, eşi ve yanındaki kuzeni ile birlikte göl kenarına piknik yapmaya gitmişler. Ardından komşum bizi aradı. 'Eşim göle girdi, nefes alamıyor, yardım edin' dedi. Bizler de olayın olduğu yere gittik. Ekiplerin gelmesini bekledik. Biraz geç geldiler. Dalgıç polisler sudan ilk önce kızı çıkardı. Komşumuzu da yaklaşık 4 metrelik uzaklıktan çıkardılar. Çıktıklarında ikisi de yaşamıyordu. 2 saate yakın gölün içinde durmuşlar. Kız, yüzme bildiğini söyleyerek suyu girmiş. Boğulmaya başlayınca da kuzeni kurtarmak için suya atlamış. Yüzme bilmiyormuş ama kurtarırım diye düşünmüş ve o da boğulmuş. Hayatını kaybeden kız gezmek için şehir dışından gelmiş. Onu gezdirmek için oraya pikniğe götürmüşler" dedi. - ANKARA