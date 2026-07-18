Haymana'da silahlı saldırı girişimi

Ankara'nın Haymana ilçesinde eski üvey babasıyla husumet yaşadığı iddia edilen bir şahıs, iki tabancayla gittiği restoranda gelip saldırı girişiminde bulundu.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, eski üvey babası Levent Koç ile aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki F.G., iki tabancayla restorana gelerek bir süre oturdu. Aynı restoranda bulunan ve eski üvey babasının yakınlarından olduğu belirtilen Ramazan Koç ile arkadaşlarının bulunduğu masaya yönelen F.G., "Ramazan Koç" diye seslendi. Ramazan Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine F.G.'nin yeleğinin iki cebinde taşıdığı tabancaları göstererek, "Ben F.G." dediği öne sürüldü. Bu sırada restoranda başka bir masada oturan bir kişinin F.G.'ye müdahale etmesiyle arbede yaşandı. İddiaya göre, iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalışan F.G., yaşanan boğuşma sırasında tabancalardan birinin ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Yaralanmasına rağmen olay yerinden kaçan şüpheli, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunuyor

İddialara göre F.G.'nin daha önce de benzer silahlı olaylar nedeniyle çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelinin geçmişte eski üvey babasını ayağından vurduğu ve bir eve yönelik silahlı saldırı olayına da karıştığı öne sürüldü.

"Daha öncesinden de bize 2-3 kere silahlı saldırıda bulunmuştu"

Ailesinin F.G. ile herhangi bir husumeti olmadığını belirten İbrahim Koç, "F.G. daha öncesinden de bize 2-3 kere silahlı saldırıda bulunmuştu. O gün restorana gidiyor. Amcam da orada ve amcam onu tanımıyor. İki tane silahı olduğu için mecbur müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Zaten gider gitmez 'Ben F.G.' diyor. Bizimkiler mecbur müdahale etmek zorunda kalıyor. Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz ve sorunumuz yok. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyor. 'Sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekilde bitmeyecek' diyor. Biz bela istemiyoruz. Biz beladan kaçtıkça bu çocuk bizim üzerimize geliyor. Aldığı bir ceza yok. 2 ay cezaevinde yatıyor, geri dışarı çıkıyor. Bu çocuk cezaevinden her çıktığında bize zarar verecek. Madde bağımlısı bir çocuk. Maddeyi içtiği zaman aklına bir tek biz geliyoruz. Geliyor, ateş edip kaçıyor. Başka bir şey yok. Evimize sıktı, iki kere benim arabama sıktı, iki kere babamı vurdu" diye konuştu.

"Adam öldürmeye teşebbüs suçundan hükmü bulunmaktadır"

Saldırı girişiminde bulunan F.G.'nin daha öncesinden de birçok saldırıda bulunduğunu iddia eden avukat Özgür Erat ise, "Olayın farklı bir bakış açısıyla sunulması üzerine bu olayı aydınlatma gereği duyduk. F.G.'nin olay yerine çağrıldığı iddia ediliyor ama böyle bir delil yok. Müvekkil ve ailesi kesinlikle F.G. ile görüşmek istemiyor. Bunun sebebi de F.G.'nin defalarca silahlı eylemlerde bulunmasıdır. F.G.'nin adam öldürmeye teşebbüs suçundan hükmü bulunmaktadır. Haymana'da mala zarar verme ve silahla tehdit suçundan cezaları var. Böyle bir şahsa da 'Gelin sizi barıştıralım denilmesi' hayatın akışına aykırıdır. Şahıs iki silahla gelip restorana kendi halinde oturan müvekkilin ailesini ölümle tehdit etmiştir. F.G.'ye müdahalede bulunan şahıs da müvekkilin yakını ve diğer olaylardan haberdardır. F.G.'nin tekrardan silahlı eylem yapacağını düşündüğü için etkisiz hale getirmiştir. Husumetin sebebi şu olabilir. Mağdur olarak gösterilen şahsın annesi babasından ayrılıp başkasıyla evlenmiştir. Bir süre beraber yaşadıktan sonra da tekrar ayrılmışlardır ve bu sırada yaşanan aile içi tartışmaların husumet sebebi olacağı düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

"Bu çocuk bizi vurmaya gelmiş"

F.G.'nin tekrardan aynı saldırı girişimlerinde bulunacağını düşündüğünü dile getiren Ramazan Koç ise, "Cezaevinden çıkıyor benim amcamın oğluna tehdit mesajlar atıyor. Biz bütün akrabalarımızla restorandaydık. F.G. içeri girdi. Tanımadım. Yanıma geldi 'Ramazan Koç' dedi. Kafamı kaldırdım. 'Buyur, tanıyamadım' dedim. 'Ben F.G.' dedi. Ellerinde silahlar hazır. Ben orada amca oğlum ile göz göze geldim. Amca oğlum olayı fark etti. Silahı görmüş. Direkt geldi ve çocuğu etkisiz hale getirmek için onu düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silahı almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu. Bu çocuk bizi vurmaya gelmiş. Bizim ne yapmamız gerekiyordu. Bu dördüncü eylemi. Şimdiye kadar bunun büyükleri neredeydi. Çocuklarına niye sahip çıkmadılar da şimdi hepsi ayağa kalkmış. Bu çocuklarını tedavi ettirsinler. Madde bağımlısı bu çocuk, ne yaptığını bilmiyor. Yarın yine gelecek. Gelsinler çocuklarına sahip çıksınlar. Daha öncesinde de geldi amcamın oğlunun evini ve otobüsünü taradı. Diğer amcamın oğlunu vurdu. Bir de çıkıp yalan haberler atıyorlar. 'Benim çocuğumu oraya çağırdılar' diyorlar. Onun çocuğu orada tanıyan yok. Evet benim amcamın oğlu Levent ile husumeti var ama Levent orada yok. Oraya bize sıkmaya geldi. Diğer tarafta da arabasının içinde adamları bekliyor. Bunu herkes gördü ve herkes biliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı