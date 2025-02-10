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Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofren hastası bir anne; iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Gözaltına alınan kadının, çocuklarını bileklerini keserek katlettiği belirlendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofren hastası bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.

ÇOCUKLARINI BİLEKLERİNİ KESTİ

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

2 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'KADIN NE YAPACAĞINI BİLMİYORDU'

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, 'Abi bu katil, öldürdü' dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı. Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.

Derleme: AA-DHA

Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıYasemin:

Allah sonumuzu hayretsin inşallah ????

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

KEŞKE AİLE YILI İLAN ETMESEYDİN

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Haber YorumlarıKadir Han:

nereye gidiyoruz Allah'ım.sonumuzu hayreyle

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Geçim derdi pahalılık vicdansız ev sahipleri ahlaksız düzen adaletsiz sistem bu olayların olmasında ki en büyük etken. Bu sebepler asla çocuğuna kıymaya neden olamaz fakat; cinnet getiren insan kendinide öldürür. Olayın arkası iyi araştırılmalı..

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Haber YorumlarıKemal başoğul:

millet kafayı yemiş

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Toplumun psikolojisi iyi degil bu konular birilerinin umurundanidir? bilmiyorum ama hicde zannetmiyorum. Allah bu çocuklara Rahmet eylesin inşallah üzüldüm.

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Haber YorumlarıBükücü:

Bunun ekonomiyle falan alakası yok haa. İnsan ne kadar zor durumda kalırsa kalsın çocuğunu öldürmez, öldüremez arkadaş. Bu canilik, vahşiliktir. Bunlar tamamen aileden kaynaklanan sorunlar.

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Haber Yorumlarısamet Aydın:

ne hallere geldik ya valla çocukların hayatlarını nasıl böyle kiyabiliyorlar.....ben bu durumu hep ekonomik olarak nitelendiriyorum gerçekten Türkiye'de yaşamak çok Zor

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

allah sonumuzu hayretsin, her gün yep yeni bir saçmalık okuyoruz.

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Bir yerlerde sıkıntı var ama dur bakalım, Rabbim sonumuzu hayır eylesin

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