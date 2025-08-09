Ankara'da Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Ankara'da Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu 6 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin bir otomobilin üzerine devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca kavşağında meydana geldi. Çevre yolu istikametinde ilerleyen 06 JA 157 plakalı beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 72 DD 085 otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 ve beton mikserinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.