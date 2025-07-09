Ankara'da Balkon Korkuluğundan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Ankara'da Balkon Korkuluğundan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 2. kattaki balkon korkuluğuna tırmanan 1,5 yaşındaki çocuk, düşerek ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Ankara'da 2. kattaki evin balkonundan düşen 1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeter ve Sefa Çakır çiftinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Göktuğ Çakır, ailesi evde bulunduğu sırada 2. kattaki evlerinin balkon korkuluklarına tırmanırken aşağı düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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