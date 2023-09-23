Ankara'da Baba Yanlışlıkla Oğlunu Vurdu, Oğlunu Gören Baba İntihar Etti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir baba, oğluyla ava giderken tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba ise dayanamayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.