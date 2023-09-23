Ankara'da Baba Yanlışlıkla Oğlunu Vurdu, Oğlunu Gören Baba İntihar Etti
Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir baba, oğluyla ava giderken tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba ise dayanamayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.
Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti. Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa