Haberler

Ankara'da Atıl Binada Göçük Meydana Geldi

Güncelleme:
Çubuk ilçesinde içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı bir bina bilinmeyen bir nedenle göçtü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, mahsur kalan kimse olmadığı belirlendi.

Ankara'da atıl durumdaki 3 katlı binada meydana gelen göçük anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda yıkılan binada mahsur kalan olmadığı belirlendi. Binanın yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
