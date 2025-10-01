Ankara'da Atıl Binada Göçük Meydana Geldi

Ankara'da atıl durumdaki 3 katlı binada meydana gelen göçük anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda yıkılan binada mahsur kalan olmadığı belirlendi. Binanın yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA