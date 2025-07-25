Ankara'da ateşli piknik yapmak yasaklandı

Ankara'da ateşli piknik yapmak yasaklandı
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Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyredeceği gerekçesiyle 26 Temmuz'dan itibaren ateşli piknik yapma faaliyetlerini yasakladı. Yasak 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Hava sıcaklıklarından artış nedeniyle Ankara Valiliği olası yangınların önüne geçmek için 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapmayı yasakladı.

Ankara Valiliği, meteorolojiden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edilmesi dolayısıyla, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını duyurdu.

ATEŞLİ PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz 2025 cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da ateşli piknik yapmak yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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