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Polatlı'da asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

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Ankara Polatlı'da 16 yaşındaki A.Ç.K., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, Ankara'da başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.Ç.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın asansör boşluğuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.K.'nın Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara'da başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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