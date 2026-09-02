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Ankara'da korkutan kaza: 1 yaralı

Ankara'da korkutan kaza: 1 yaralı
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Ankara’da araçların çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da araçların çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yan yola girmek için manevra yapan otomobil hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle apartman korkuluklarının üzerine çıkıp yan dönen otomobilde hafif yaralanan 1 kadın yolcunun hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadınlar 'yardım edin' diye bağırıyordu"

Kazayla ilgili konuşan Aysim Özel, "Gece fren sesleri duyduk. Patlama sesine benzer sesler geldi ardından. Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. İki otomobil önden çarpışmış. Kadınlar 'yardım edin' diye bağırıyordu. Sanırım sürücüler hız sınırına uyulmamış ve trafik ışıklarını fark etmemiş. Yaralılardan birine boyunluk takmışlardı ve ambulansa götürüyorlardı. Kazaya karışan araçların birinde bir erkek, diğerinde ise iki kadın varmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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