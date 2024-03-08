Ankara'da Apartman Kundaklandı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartman, iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerden sızan duman sebebiyle 2 kişi hastaneye kaldırılırken, bina sakinleri ise ölümden döndüklerini belirtti.

Olay, gece 02.00 sıralarında Mamak ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, kim olduğu henüz belli olmayan bir kişi, bina koridoruna yerleştirdiği koltuğu ateşe verdi. Yanan koltuktan sıçrayan alevler kısa sürede apartman koridorunun her noktasına dağıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının alevlere teslim olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından vinç ile tahliye edildi. Etrafa yayılan dumandan etkilenen iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan

apartmanda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçlerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Şüphelendiğimiz bir şahıs var"

Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Adnan Bayraktar, "Gece bağırma sesleri duyduk. Apartmandaki herkes panik bir halde dışarıya çıkmaya çalıştı. Kim olduğunu bilmediğimiz birisi tarafından apartmanımızın koridorunda bir koltuk yakılarak adeta cinayete sebebiyet verildi. Kapıları açık çıkamadık. Dumandan etkilenen iki kişiyi hastaneye götürdüler. Can güvenliğimiz yok. Lütfen yetkililer buraya gelip konuyla ilgilensin. Şüphelendiğimiz bir şahıs var. Daha önce de bir komşumuzun kızına rahatsızlık vermişti. Yangına dışarından müdahale edilince çıkabildik. Hastaneye götürülen iki kişi şu anda evinde istirahat ediyor. Evlerde büyük bir hasar yok" dedi. - ANKARA