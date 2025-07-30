Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı

Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
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Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlere gecekondulara sıçradı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgedeki gecekondulara sıçradı.

AĞAÇLIK ALANDAKİ YANGIN GECEKONDULARA SIÇRADI

Yangın, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı.

Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı

Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı

Kaynak: İHA-DHA

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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