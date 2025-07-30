Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlere gecekondulara sıçradı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgedeki gecekondulara sıçradı.
AĞAÇLIK ALANDAKİ YANGIN GECEKONDULARA SIÇRADI
Yangın, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: İHA-DHA
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa