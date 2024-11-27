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Ankara'da 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Düşme İddiasıyla Hastaneye Götürüldü, Hayatını Kaybetti

Ankara'da 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Düşme İddiasıyla Hastaneye Götürüldü, Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 3 yaşındaki E.İ.S. isimli kız çocuğu yataktan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürülüp hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun annesi gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da yataktan düştüğü iddia edilerek hastaneye götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanılması sonucu gözaltına alınan annesi tutuklanırken, ailenin komşusu: "Olaydan bir ay önceye kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, 'Sürekli düşüyor' dedi" diye konuştu.

Olay, 19 Kasım sabahı Ayaş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.S., 3 yaşındaki kızı E.İ.S.'nin yataktan düşüp yaralandığını belirterek komşularından yardım istedi ve uzman çavuş eşi Ö.S.'ye haber verdi. Babası tarafından evlerinin yakınında yer alan hastaneye götürülen E.İ.S., ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye nakledildi. Götürüldüğü hastanede iki gün müşahedede tutulan minik kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki tetkiklerde E.İ.S.'nin vücudunda darp izleri ve kırıklar tespit edildi. Yapılan ön otopsinin ardından küçük kızın öldürülmüş olma şüphesi nedeniyle annesi gözaltına alındı. İfadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü sonra bilinç kaybı oldu" diyen N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.İ.S.'nin cenazesi Polatlı'da toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Olaydan bir ay önce kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Kurban Ertuğrul: "Ara sıra konuştuğumuz komşularımızdı. Anneleri çocuklarına çok düşkündü. Böyle bir şey olduğuna inanamadık. Çocuğun düştüğünü duyduk. Düşmeyle nasıl bu kadar darbe oluşmuş vücudunda anlamadık. Olaydan bir ay önce kadar da zaten çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, 'Sürekli düşüyor' dedi. Ardından da bu olay oldu. 'Çocuğum düştü, yetişin' diyerek komşulardan yardım istemiş. Eşiyle birlikte hastaneye götürmüşler çocuğu. Beyin kanaması geçirmiş. Daha sonra da öldüğünü duyduk. Çocukta darp izlerine rastlanmış. O yüzden de anneyi tutuklamışlar. Komşumuzun daha önce çocuklarına şiddet uyguladığına şahit olmadık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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