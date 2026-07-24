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Ankara'da 2 milyon lira gasp eden şüpheliler Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'da 2 milyon lira gasp eden şüpheliler Kırıkkale'de yakalandı
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Ankara'da ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı aracından alan bir vatandaş, iki şüpheli tarafından gasp edildi. Polis ekiplerinin 2 saatlik takibi sonucu Kırıkkale'de yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, para sahibine iade edildi.

Ankara'da evini satan bir vatandaşın 2 milyon lirasını çalan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken Kırıkkale'de yakalandı.

Olay, Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'da evini satmasının ardından 2 milyon lira miktarındaki parasını aracına koyan vatandaşı 2 şüpheli takip etti. Takip edildiğinin farkında olmayan vatandaşın, evine varmasının ardından aracından inerken kendisinden daha hızlı davranan şüpheliler tarafından para çantası gasp edildi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Batı Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, planlı şekilde gerçekleştirilen hırsızlık olayını aydınlattı. Ankara Batı Başsavcılığının talimatlarıyla Ankara Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucu olaya karışan şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Nitelikli yağma suçu işleyen şüphelilerin, araç değiştirdikleri polis ekiplerince öğrenildi. Samsun'a gitmeye çalışan 2 şüpheli, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışması sonucunda 2 saat içinde Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. 60 yaşındaki müştekiye, 2 milyon lira tutarındaki parası iade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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