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Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı

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Ankara Keçiören'de taksi çağıran 16 yaşındaki çocuk, taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Olaydan sonra kaçan genç, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Suça sürüklenen çocuğun daha önce 20'den fazla suç kaydı olduğu belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına silahlı saldırıda bulundu.

TAKSİ GELMEYİNCE DURAĞA SİLAHLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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